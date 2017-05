Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag kaum verändert mit einer leicht festeren Tendenz in den Handel gestartet. Damit verteidigt der Leitindex SMI erfolgreich die Marke von 9'000 Punkten, die er zuletzt erstmals seit 2015 wieder übertroffen hatte. Jedoch sei an der hiesigen Börse und auch im internationalen ...

