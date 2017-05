Um 10: DAX klettert wieder nach oben - Fallende Ölpreise stimulieren

Nachdem in den vergangenen Monaten eher die Politik das Geschehen an den Börsen und damit auch am deutschen Aktienmarkt bestimmt hat, dürften nun die Zahlen aus den Unternehmen innerhalb der laufenden Berichtssaison in den Vordergrund rücken. Der Deutsche Aktienindex hat die Gewinnmitnahmen vom gestrigen Tage abgeschüttelt und begibt sich wieder auf den Weg nach oben.

Mit Blick auf die Wall Street befindet sich die Börse in einem Nachwahljahr, indem die Kurse bis in den August hinein weiter steigen könnten. Tatsächlich könnte die Hoffnung auf einen doch schnelleren Fortschritt der Steuerpläne der Regierung Trump die Wall Street auf neue Höchstkurse bewegen. Es ist jetzt wahrscheinlich, dass sich der DAX besser entwickeln wird als die US-Börsen. Der DAX ist zwar nicht mehr billig, aber zumindest billiger als die Aktien an der Wall Street.

