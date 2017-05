Schon heute schürt die Omnipräsenz von Amazon Ängste. Mit dem Lebensmittellieferdienst Fresh besetzt der Online-Riese den nächsten großen Markt. Ziel: Wir sollen auch unser Essen endlich im Internet kaufen.

Mit ein paar Klicks wandern Tomaten, Eis und Salami-Pizza in den Warenkorb. Tags darauf wird aufgetischt. 85.000 Produkte bietet der Online-Primus Amazon über seinen neuen Lebensmittel-Lieferdienst Fresh an, der am vergangenen Donnerstag in Berlin und Potsdam startete. Die Auswahl ist groß, die Zustellung schnell, die Kosten halten sich im Rahmen. Kein Frage: Amazon drängt mit Verve in das rund 200 Milliarden Euro schwere Geschäft mit Lebensmitteln. "Wir glauben, dass unser Konzept Kunden einen Mehrwert bietet", sagt Jeff Wilke, die Nummer zwei im Konzern hinter Gründer Jeff Bezos.

Das klingt bescheiden. Doch Branchenkenner trauen dem Internetgiganten zu, den Onlineanteil im deutschen Brot-und-Butter-Business von bisher mageren 1,2 Prozent entscheidend zu steigern. Dabei geht es um weitaus mehr als um Salatköpfe und frische Gurken per Post.

Schon heute schürt die Omnipräsenz des Konzerns Ängste. Amazon verkauft schließlich nicht nur Waren, sondern produziert eigene TV-Serien, drängt über eine Alexa getaufte Sprachsteuerung ins vernetzte Heim. Jetzt schickt sich der Gigant an, die letzte onlinefreie Bastion im Handel zu schleifen - zulasten stationärer Riesen wie Edeka, Rewe und Aldi. Amazon allmächtig?

Anders als die deutschen Einzelhändler dürfte die Aussicht den Investor Peter Thiel kaum schrecken. Der in Frankfurt geborene Milliardär erzählt Gründern schließlich schon länger, dass ihr Ziel der Aufbau eines Unternehmens mit einer von der Konkurrenz unerreichten Profitquelle sein muss. Die könne dann alle anderen Aktivitäten stützen und finanzieren. "Monopole sind gut", sagt Thiel. Allerdings gelte das nur für "kreative Monopole", die Profite in immer neue Märkte stecken und so nicht nur die Wirtschaft, sondern - darunter macht er es nicht - auch die Menschheit voranbringen.

Beispiele dafür findet er im Silicon Valley etliche. So finanzieren die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin mit den Erlösen der Suchmaschine die Entwicklung selbstfahrender Autos, die Suche nach Medikamenten und - über eine Beteiligung am Start-up SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk - den kommerziellen Aufbruch ins Weltall. ...

