FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank sieht bei deutschen Bankkunden eine erhöhte Wechselbereitschaft. "Der Markt in Deutschland ist nicht nur wettbewerbsintensiv, er ist auch in Bewegung", sagte Finanzchef Stephan Engels am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Analysten. "Zum ersten Mal seit längerer Zeit bemerken wir eine Dynamik, dass die Menschen ihre Bank verlassen und wechseln." Die Zahl sei größer als in der Vergangenheit.

Die Commerzbank selbst hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Kunden bis 2020 um zwei Millionen zu steigern, etwa 300 000 sind nach letztem Stand bereits geschafft. Die Commerzbank setzt dabei unter anderem auf ein kostenloses Girokonto, ein weiterhin kostenloses Geldabheben an eigenen Automaten und ein ausgeklügeltes System fürs Online-Marketing, das Interessenten per E-Mail gezielt auf bestimmte Produkte hinweist. Zudem hält die Bank anders als viele Konkurrenten an ihrem Filialnetz fest.

"Viele Leute überlegen sich gerade, ob sie bei ihrer Bank bleiben oder nicht", sagte Engel. Es komme auf die richtigen Produkte an. Die Preise sieht der Finanzchef dabei nicht unter Druck: "Die Margen sind stabil und ich erwarte, dass sie stabil bleiben."/das/ben/stb

ISIN DE000CBK1001

