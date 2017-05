München (ots) -



- Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar EMNID finden 75% der Münchner Bürgerinnen und Bürger Home Sharing Angebote wie Airbnb gut - 73% der Befragten sind der Auffassung, dass Home Sharing hilft, das Leben in München erschwinglicher zu machen - Airbnb setzt sich für eine klare Differenzierung zwischen professionellen Anbietern und Home Sharern ein



Eine im Auftrag von Airbnb durchgeführte repräsentative Umfrage zeigt, dass die Münchnerinnen und Münchner Home Sharing befürworten. Die Ergebnisse der Umfrage machen deutlich, dass eine klare gesetzliche Differenzierung zwischen professionellen Anbietern und Home Sharern notwendig ist. Laut der von Kantar EMNID durchgeführten repräsentativen Umfrage unter Münchnerinnen und Münchnern finden 75% Home Sharing-Angebote wie Airbnb gut. Insgesamt 92% der Befragten unterstützen es, wenn Dritte ihr Zuhause gelegentlich teilen oder können sich selbst vorstellen, ihre ganze Wohnung zeitweise an Gäste zu vermieten. 67% glauben, dass Home Sharing das positive und weltoffene Image von München fördert.



73% der Münchnerinnen und Münchner sind der Auffassung, dass die Möglichkeit, sich durch Home Sharing gelegentlich etwas dazu zu verdienen, hilft, das Leben in München erschwinglicher zu machen. In München vermietet ein typischer Airbnb-Gastgeber sein Zuhause an insgesamt 24 Tagen im Jahr und verdient sich damit etwa 2.000 Euro hinzu. 69% sind der Meinung, dass Home Sharing Angebote anders reguliert werden sollten als professionelle Anbieter, wie Hotels.



Alexander Schwarz, Geschäftsführer Airbnb Deutschland: "Mehr und mehr Menschen in Bayern und München wollen ihr Zuhause mit Reisenden aus der ganzen Welt teilen. Deswegen ist es wichtig, klar zwischen Privatpersonen und professionellen Anbietern zu unterscheiden. Es bedarf verhältnismäßiger Regelungen, die sicherstellen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaftsstandort Bayern von den Chancen des Home Sharing profitieren können. Gerne möchten wir dazu unseren Beitrag leisten und sind bereits mit den zuständigen Politikern und Behörden in einem konstruktiven Austausch."



81%* sehen die Ursache für Wohnungsmangel im Zuzug nach München, 75%* im Mangel an Neubauten. 33%* halten den Bau von Hotels, 31%* die gewerbliche Vermietung von Ferienwohnungen für die Ursache von Wohnungsmangel. Lediglich 16%* führen diesen auf Home Sharing zurück. 94%* der Befragten halten den Bau neuer Wohnungen für eine sinnvolle Maßnahme gegen den Wohnungsmangel.



Die Bayern teilen nicht nur selbst ihr Zuhause, sondern verreisen auch gern mit Airbnb. Sie schätzen die authentischen Reiseerlebnisse und die Möglichkeit, in lokale Kulturen einzutauchen. 2016 sind über 670.000 Bayern mit Airbnb verreist, 390.000 Gäste haben in diesem Zeitraum bei Airbnb Home Sharern in Bayern übernachtet.



Home Sharer sind Privatpersonen, die zeitweise einzelne Zimmer in ihrem Zuhause oder ihre ganze selbst bewohnte Wohnung vermieten, z.B. wenn sie im Urlaub oder auf Dienstreise sind. Home Sharer nehmen keinen Wohnraum weg, da sie selbst in den Wohnungen leben. Airbnb arbeitet weltweit partnerschaftlich mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Kommunen zusammen, um die Rahmenbedingungen für Home Sharing zeitgemäß und verantwortungsvoll zu gestalten. Auch mit den zuständigen politischen, staatlichen und kommunalen Stellen in Bayern ist Airbnb im Dialog.



Airbnb wurde im Jahr 2008 gegründet und verfolgt die Mission, eine Welt zu schaffen, in der sich Menschen überall zuhause fühlen und im Rahmen einmaliger Reiseerlebnisse am lokalen Leben vor Ort teilhaben können. Von Wohnungen und Villen bis hin zu Schlössern und Baumhäusern - der Community-Marktplatz ermöglicht es Reisenden, Millionen von einzigartigen Unterkünften in über 65.000 Städten und 191 Ländern zu finden.



Mit "Entdeckungen" bietet Airbnb die Möglichkeit, in lokale Communitys einzutauchen und spannende Menschen und ihre Interessen kennenzulernen. Anhand der Empfehlungen in den "Orten" erhalten Reisende Zugang zu den interessantesten Geheimtipps der Einheimischen. Airbnb wird aktiv von der Community mitgestaltet und ist eine einfache Gelegenheit für Gastgeber, ihr Zuhause oder auch ihre Leidenschaften, Interessen und Lieblingsorte mit anderen zu teilen und so Geld dazuzuverdienen.



