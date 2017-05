Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Aktienmärkte zeigen sich im frühen Handel am Dienstag mit leichten Kursgewinnen. Der DAX steigt gegen 9.50 Uhr MESZ um 0,3 Prozent auf 12.736 Punkte und der Euro-Stoxx-50 handelt 0,5 Prozent höher bei 3.660 Zählern. "Der laufende Aufwärtsimpuls ist absolut intakt", sagt Jörg Scherer von HSBC Trinkaus. Im Niemandsland immer neuer Rekordhochs sei die 13.000-Punkte-Marke nun das nächste Ziel für den DAX. Vom jüngsten Rekordhoch ist der DAX noch etwa 25 Punkte entfernt.

Bei den Einzelwerten sorgt eine Flut von Quartalszahlen für Bewegung. Aktien der Commerzbank legen um 1,5 Prozent zu. Die Bank hat operativ in den ersten drei Monaten fast 60 Prozent mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Das gute Ergebnis resultiert vor allem aus dem Handelsgeschäft.

Munich Re hat im ersten Quartal 13 Prozent weniger Gewinn gemacht als erwartet, der Kurs verliert 2,3 Prozent. Händler bemängeln ein ungünstiges Verhältnis der Kosten für eingetretene Schäden zu den Prämieneinnahmen des Rückversicherers.

Continental verlieren nach der Veröffentlichung endgültiger Quartalszahlen 1,3 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen, der Kurs ist seit Jahresbeginn um 15 Prozent gestiegen.

Eon ist im ersten Quartal beim Gewinn leicht hinter der Konsensprognose zurückgeblieben. Die Analysten von Barclays stellen aber immerhin den operativen Cashflow als stark heraus. Der Kurs legt um 1,4 Prozent zu. Die Tochter Uniper hat deutlich besser abgeschnitten als Eon, der Kurs steigt um 0,3 Prozent.

Bei Fraport nehmen Anleger Kursgewinne mit

Bei Fraport werden nach der 32-prozentigen Kurs-Rally seit Jahresbeginn Gewinne mitgenommen. Die Aktie büßt 2,2 Prozent ein. Zudem hat der operative Gewinn des Flughafenbetreibers wegen hoher Kosten die Markterwartung um gut 20 Prozent verfehlt. Beim Nettogewinn wie auch beim Umsatz erfüllte Fraport die Erwartungen dagegen.

Die Aktien des Duft- und Aromastoffherstellers Symrise verlieren 1,4 Prozent. Bei den Duftstoffen habe Symrise schlechter abgeschnitten als erwartet, sagt Cathal Kenny von Davy Research.

Der Kurs des Chip-Herstellers und Apple-Zulieferers Dialog Semiconductor büßt 2,5 Prozent ein. Hier bemängeln Händler die Umsatzprognose für das laufende Jahr. Nach einem starken Jahresauftakt legen die Aktien des Autozulieferers Elringklinger um 2,3 Prozent zu.

K+S verteuern sich um 2,2 Prozent. Der Kaliproduzent habe im ersten Quartal mit höheren Durchschnittspreise überrascht, merkt die DZ Bank an. Eine Hochstufung der Evonik-Aktie von "Halten" auf "Kaufen" durch die Societe Generale lässt den Kurs des Chemiekonzerns um 2,5 Prozent zulegen.

Yen fällt weiter zurück zum Dollar

Am Devisenmarkt tritt der Euro zum US-Dollar mit 1,0925 auf der Stelle. Der Dollar zeigt unverändert Stärke zum Yen, mit 113,65 Yen ist die US-Währung auf den höchsten Stand seit Mitte März gestiegen. In Japan sind die Einkommen im März im Vorjahresvergleich überraschend gefallen und nicht wie erwartet gestiegen. Das könnte bald die Spekulationen wieder zunehmen lassen, ob die japanische Notenbank ihre Geldpolitik weiter lockern werde, so Commerzbank-Expertin Esther Reichelt. Besonders kritisch sei die enttäuschende Entwicklung des Realeinkommens mit einem Minus von 0,8 Prozent, denn das drücke auf die Nachfrage und dämpfe die wirtschaftliche Aktivität.

Am Anleihemarkt geben die Kurse nach, die Renditen steigen also. Die deutsche Zehnjahresrendite liegt bei 0,44 Prozent, 2 Basispunkte höher als am Montag. An den Rohstoffbörsen legen die Notierungen überwiegend leicht zu, der Brent-Ölpreis steigt um 0,5 Prozent auf 49,60 Dollar.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.654,05 0,33 11,94 11,05 Stoxx-50 3.255,02 0,35 11,28 8,12 DAX 12.728,33 0,27 33,78 10,86 MDAX 25.160,70 0,24 59,33 13,39 TecDAX 2.133,97 -0,03 -0,57 17,79 SDAX 10.855,83 0,36 39,44 14,04 FTSE 7.321,24 0,28 20,38 2,50 CAC 5.397,83 0,28 14,88 11,01 Bund-Future 160,20 -0,27 -0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0923 -0,01% 1,0924 1,0923 +3,9% EUR/JPY 124,16 +0,27% 123,83 123,21 +1,0% EUR/CHF 1,0918 +0,05% 1,0913 1,0898 +1,9% EUR/GBP 0,8432 -0,02% 0,8434 1,1846 -1,1% USD/JPY 113,64 +0,26% 113,35 112,80 -2,8% GBP/USD 1,2954 +0,01% 1,2953 1,2939 +5,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,10 46,84 +0,6% 0,26 -17,0% Brent/ICE 49,53 49,34 +0,4% 0,19 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.226,38 1.226,30 +0,0% +0,08 +6,5% Silber (Spot) 16,24 16,23 +0,1% +0,01 +2,0% Platin (Spot) 915,45 919,00 -0,4% -3,55 +1,3% Kupfer-Future 2,48 2,49 -0,2% -0,01 -1,3%

