Frankfurt - Le Pen wurde verhindert, jetzt wartet aber der weitaus schwierigere Teil auf Emmanuel Marcon, so die Analysten der Helaba.In Frankreich richte sich der Fokus auf die Parlamentswahl im Juni, wo der neue Staatspräsident versuchen müsse, eine Mehrheit hinter sich zu scharen. Hierzulande hätten sich die Reaktionen auf die politische Verschiebung in Schleswig-Holstein in Grenzen gehalten, stehe doch mit der Landtagswahl in NRW am kommenden Wochenende die nächste wichtige Entscheidung auf der Agenda.

Den vollständigen Artikel lesen ...