Winterthur - Mit den warmen Temperaturen steigt auch die Wahrscheinlichkeit für einen Velodiebstahl markant an - fast 50 Prozent mehr Bikes werden in den Sommermonaten gestohlen als sonst. Die Schadensumme betrug auch letztes Jahr annähernd 50 Millionen Franken. Geklaut wird besonders viel in den Städten - und hier gibt es grosse Unterschiede: In Basel, Biel und Bern ist das Risiko um bis zu 80 Prozent erhöht im Vergleich zum Durchschnitt, in der Westschweiz und im Tessin hingegen kann sich ein Bike vor Diebstahl relativ sicher fühlen.

Vor 200 Jahren, am 12. Juni 1817, legte der deutsche Adelige und Erfinder Freiherr von Dais in Mannheim das erste Mal rund 14 Kilometer mit seinem selber ausgetüftelten Urvelo zurück - ein rund 20 Kilogramm schweres Laufrad. Seither hat das Velo als günstiges, wendiges und umweltfreundliches Fortbewegungsmittel die Welt erobert.

Schadenbetrag steigt aufgrund teurerer Velos

Beliebt ist das Zweirad bei Gross und Klein - und auch bei Langfingern. Letztes Jahr wurden gemäss Kriminalstatistik schweizweit fast 36'000 Velos gestohlen, besonders die Städte sind Diebstahl-Hochburgen. Doch nicht alle gleichermassen.

Überdurchschnittlich viele Velos werden in den Städten Basel, Biel und Bern geklaut - in Basel sind es über 80 Prozent ...

