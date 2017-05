Dass Emmanuel Macron die Wahl in Frankreich gewinnt, war erwartet worden und dementsprechend war dieser Wahlausgang bereits im DAX eingepreist. Anleger hielten sich gestern dementsprechend zurück. Am Ende des Tages gab der DAX 0,2 Prozent ab. Allerdings gelang ihm dennoch auch am Montag der Anstieg auf ein neues Allzeithoch. Kurz nach Handelsstart stieg er auf 12.762 Punkte. Alles zu den weiteren Aussichten erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.