Erst ein neues Jahreshoch im April. Dann der Kurs-Einbruch im Mai. Folgt nun eine längere Seitwärtsbewegung? Mit einem Inline-Optionsschein auf Gold kann man eine durchaus beachtliche Seitwärtsrendite erzielen.

Gold gilt auch als Krisenmetall. Kein Wunder somit, dass der Preis für eine Feinunze Gold im März und im April abging Richtung Norden. Denn in dieser Zeit spitzte sich der Atomstreit zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea zu. Hinzu kam die Lage im Syrien-Konflikt und damit verbunden eine verschärfte Konfrontation zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Im Mai aber rückten geopolitische Risiken wieder in den Hintergrund. Zumal sich auch der europafreundliche Emmanuel Macron bei der Wahl um das französische Präsidentenamt klar durchsetzte. Womit wohl eine große Krise innerhalb der Europäischen Union verhindert wurde. Ein Grund, warum Gold in den vergangenen Tagen an Wert verlor.Zum Chart. Bei exakt 1.292,34 US-Dollar markierte ...

