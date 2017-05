Genf (awp) - Die Westschweizer Bankengruppe Syz hat Silvan Wyss zum Leiter Wealth Management ernannt. Er folgt auf Fabian Dufresne, der nach über 10-jähriger Tätigkeit für die Gruppe in den Ruhestand tritt. Wyss werde in seiner neuen Funktion Mitglied des Group Executive Committee der Syz-Gruppe, teilt die Bank am Dienstag ...

