Köln (ots) - Seit 20 Jahren ist SUPER RTL einmal jährlich mit der TOGGO Tour im Bundesgebiet unterwegs und präsentiert auf 3000 Quadratmetern tolle Live Acts und Fernsehen zum Mitmachen. In diesem Jahr fällt der Startschuss am 3./4. Juni in Leipzig, auf dem Tourplan stehen danach unter anderem München, Berlin und Köln. Mit dabei sind die Schlager Boyband Feuerherz und Sängerin Jamie Lee (bekannt vom ESC), die Moderatoren Vanessa Meisinger, Paddy Kroetz, sowie den Neuzugängen Maria Meinert und Marc Dumitru führen gewohnt humorvoll durch den Tag.



Geschäftsführer Claude Schmit: "Mit der TOGGO Tour geben wir Kindern seit 20 Jahren die Gelegenheit, ihre Lieblingsstars aus dem Fernsehen einmal hautnah zu erleben. Über zehn Millionen Besucher und eine anhaltende Begeisterung zeigen, dass dieses Angebot bei unserer Zielgruppe ankommt."



Ein Highlight der diesjährigen Tour sind die Spielangebote rund um die Themen aus dem Hause DreamWorks Animation, wie zum Beispiel das "Dragons"-Bullriding oder das Hangeln durch die "Trolls"-Welt. Außerdem sind die Protagonisten Poppy und Branch sowie der Drache Ohnezahn als Walker vor Ort.



Fußball-Fans kommen bei "Kick it like Poldi" auf ihre Kosten. Hier können die kleinen Besucher ihre Schussgeschwindigkeit messen lassen; der Parcours wird von TOGGO Markenbotschafter Lukas Podolski und seinem Label "Straßenkicker" präsentiert. Auch die neuesten technischen Entwicklungen halten Einzug auf der TOGGO Tour. Dank der Unterstützung des Europaparks können Kinder das Achterbahnquiz in einem VR-Stuhl nachempfinden und während einer virtuellen Fahrt knifflige Fragen lösen.



Termine:



Leipzig: Stadtfest



03.06. & 04.06.2017 Wiesbaden: Theatrium 09.06. & 10.06.2017 Erfurt: Krämerbrückenfest 17.06. & 18.06.2017 Wilhelmshaven: Wochenende an der Jade 01.07. & 02.07.2017 Lüneburg: Kinderfest 08.07. & 09.07.2017 Berlin: Hafenfest 22.07. & 23.07.2017 Saarbrücken: Saar-Spektakel 05.08. & 06.08.2017 München: Sommerfestival im Park 12.08. & 13.08.2017 Köln: gamescom-festival 26.08. & 27.08.2017 Konstanz:Kinderfest 09.09. & 10.09.2017



