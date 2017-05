The NAGA Group AG: SwipeStox gewinnt renommierten Red Herring Top 100 Europe Award

- SwipeStox mit Red Herring Top 100 Europe Award ausgezeichnet - Red Herring gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche - Meilenstein und Anerkennung der Erfolgsstory von SwipeStox

Hamburg, 09.05.2017

(Hamburg / Amsterdam) - SwipeStox gewinnt renommierten Red Herring Top 100 Europe Award

Am 26. April 2017 wurden in Amsterdam nun schon zum 21. Mal die renommierten " Red Herring Europe Top 100"-Awards vergeben. Dabei durfte sich SwipeStox in der vergangenen Woche zu den glücklichen Gewinnern des hart umkämpften Awards zählen.

Red Herring vergibt den äußerst begehrten Award jährlich an aufstrebende Technologie-Start Ups. Dabei sucht ein Gremium aus ausgewählten Experten nach innovativen jungen Unternehmen, welche sich deutlich von ihrer Konkurrenz absetzen, bereits beachtliches Wachstum vorzeigen können, jedoch auch in Zukunft hohes Potential für weitere Erfolge bieten. Allein die Liste ehemaliger Unternehmen, die in jungen Jahren ausgezeichnet wurden (ein Kriterium ist beispielsweise der privatgesellschaftliche Charakter) zeigt, wie wegweisend die Juroren von Red Herring in der Vergangenheit gehandelt haben. So gehörten unter anderem Erfolgsgeschichten wie Alibaba, Google, Facebook, Twitter oder YouTube zu den ehemaligen Preisträgern.

Das Team von SwipeStox, das zur Hamburger The NAGA Group gehört, freut sich über den Gewinn des Awards und sieht diesen als Anerkennung für die erfolgreiche Unternehmensentwicklung. So äußerte sich CEO Benjamin Bilski zum Erhalt des Awards: "Der Gewinn des Red Herring Top 100 Europe Awards hat für uns eine sehr große Bedeutung. Wir arbeiten täglich hart daran die Qualität unserer Trading-App zu verbessern und sehen diesen bedeutenden Award als nächsten Meilenstein in unserer Entwicklung".

Für die Juroren des Red Herring Awards waren vor allem der technologische Fortschritt wie auch die innovative und qualitativ hochwertige Schaffenskraft der Gründer ausschlaggebend. Alex Vieux, CEO von Red Herring, sagte dazu: "Wir glauben SwipeStox hat den Drive und die Innovationskraft, die erfolgreiche Unternehmer ausmachen. Daher sollte SwipeStox sehr stolz auf das Erreichte sein, insbesondere da die Konkurrenz in diesem Jahr sehr groß war."

Die Auszeichnung, zu den aufstrebenden Top 100 Technologieunternehmen Europas zu gehören, geht mit einer weiteren attraktiven Opportunität einher. So hat SwipeStox nun die Gelegenheit, sich über die etablierte und weitreichende Plattform Red Herring auch dem attraktiven US-Markt beim Top 100 North America event im Juni 2017 vorzustellen und später im November 2017 auf internationaler Ebene beim Top 100 Global anzutreten.

INFO THE NAGA GROUP AG:

Die THE NAGA GROUP wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Christoph Brück und Benjamin Bilski gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Die Idee und Vision von NAGA initiierte ihr Gründer und CEO Yasin Sebastian Qureshi, ein Banking - und Finanzexperte Qureshi gründete im Jahr 2007 bereits seine eigene Investment-Bank und war europaweit die jüngste Person mit einer Banklizenz. Im November 2016 hat die NAGA bereits ein Joint Venture mit der Deutschen Börse gegründet, um den weltweit ersten, regulierten Marktplatz für virtuelle Güternamens " SWITEX" zu entwickeln. Das Wort " NAGA " ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte.

INFO SWIPESTOX:

SwipeStox ist ein soziales Netzwerk für Trader mit einem einzigartigen Konzept: SwipeStox ermöglicht den Handel mit Forex, Indizes, Aktien, ETFs und CFDs mit der Besonderheit, dass Trades von anderen Händlern schnell und einfach kopiert werden können. Auf diese Weise ist der Börsenhandel für jedermann zugänglich. Ein weiteres Ziel ist es, die digitalen Veränderungen als Chance zu begreifen und die teilweise veralteten Handelsmethoden zu revolutionieren. So verbindet SwipeStox täglich die erfahrensten Händler, die ihr Wissen an Einsteiger weitergeben - und das weltweit.

Gegründet wurde SwipeStox 2015 von Benjamin Bilski, Yasin Sebastian Qureshi und Mitbegründer Wladimir Huber mit der Unterstützung von Geschäftsführer Alexander Braune in Deutschland. SwipeStox ist das erste Unternehmen der The NAGA Group mit FOSUN als Hauptinvestor. Der Hauptsitz von SwipeStox befindet sich in Hamburg. In Zusammenarbeit mit den besten Brokern der Welt garantiert SwipeStox sicheres Trading und treibt die Entwicklung auf den Finanzmärkten kontinuierlich und zielstrebig voran.

Presse- und Agenturkontakt:

Alexander Braune

E: press@thenagagroup.com

Ingo Janssen

E: ir@ubj.de

