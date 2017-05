Aktie im Fokus - Siemens

Die Aktie von Siemens vollzog im langfristigen Chartbild ihr letztes Hoch am 16. März 2015 bei 106,35 Euro. Danach fiel sie bis zum 02. Oktober 2015 auf ein Verlaufstief von 77,87 Euro zurück. Betrachtet man sich nun die daraus resultierenden Kursziele auf der Oberseite, so kämen zunächst 134,85 Euro in Frage.

Danach wäre ein weiterer Widerstand bei 141,60 Euro auszumachen. Die nächsten Unterstützungen befänden sich bei 128,10 Euro, 123,98 Euro und bei den letzten Hochpunkten von 118,45Euro, 109,00 Euro und 106,35 Euro. Die aktuellen Studien von Credit Suisse und Exane BNP führen ein Kursziel in Höhe von 140,00 Euro. Dies könnte ein anzunehmender Lauf auf die hier ermittelten 141,60 Euro sein.

flatex-select

Long: DE000MF1H5V5 Morgan Stanley Faktor 2 SIE

Short: DE000MF1J1Q2 Morgan Stanley Faktor 2 SIE

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/