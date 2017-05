Bern (awp/sda) - Die Berner Krankenversicherung KPT hat 2016 einen Verlust von 14,2 Mio CHF erlitten, nach einem Plus von 1,5 Mio im Vorjahr. Die Leistungen in der Grundversicherung hätten deutlich zugenommen, teilte die KPT am Dienstag mit. Angestiegen waren die Leistungen um 4,7% auf 1,6 Mrd CHF. Diesen stehen Prämieneinnahmen ...

