Aarau (ots) - Patrick Küng wird per 15.5.2017 Mitglied der

Geschäftsleitung der Aargauischen Kantonalbank (AKB). Er übernimmt

den neu geschaffenen Bereich Firmenkunden & Institutional Banking



Die Aargauische Kantonalbank (AKB) richtet ihre Organisation

strategisch und operativ auf ihre Kundinnen und Kunden aus und

verstärkt ihr Privat- und Firmenkundengeschäft. Damit schafft sie

optimale Voraussetzungen für die konsequente Entwicklung hin zu einer

kundenzentrierten Bank. Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung

beruft der Bankrat der Aargauischen Kantonalbank Patrick Küng in die

Geschäftsleitung. Patrick Küng übernimmt mit dem Einsitz in die

Geschäftsleitung die Gesamtverantwortung für den neuen

Geschäftsbereich Firmenkunden & Institutional Banking.



Mit Patrick Küng übernimmt eine äusserst erfahrene und gut

ausgebildete Person die Bereichverantwortung für das Geschäft mit

kommerziellen und institutionellen Kunden bei der AKB. Nach der

Banklehre durchlief er die Zusatzausbildung zum eidg. dipl.

Bankfachmann. 2004 schloss er das Executive Master of Corporate

Finance am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ ab. Zurzeit

besucht er den Executive MBA mit den Schwerpunkten Leadership &

Strategisches Management an der Hochschule in Luzern. Patrick Küng

ist im Oktober 2016 in die AKB eingetreten. Vorher war der

Firmenkundenspezialist während vielen Jahren in leitender Funktion

bei einem anderen Bankinstitut im KMU-Bereich tätig. Dadurch kennt er

die KMU-Landschaft, deren Bedürfnisse wie auch Herausforderungen

bestens.



Der 43-jährige ist mit dem Aargau und dessen regionaler Ausprägung

bestens vertraut. Er ist im Fricktal aufgewachsen und lebt heute mit

seiner Frau und seinen drei Töchtern in Bremgarten.



Der Bankrat ist überzeugt, mit der Ernennung von Patrick Küng als

Bereichsleiter Firmenkunden & Institutional Banking und der

gleichzeitigen Berufung in die Geschäftsleitung eine ausgezeichnete

Lösung gefunden zu haben und wünscht ihm in seiner neuen Funktion

viel Erfolg und Freude.



Originaltext: Aargauische Kantonalbank

Kontakt:

Arthur Schildknecht

Leiter Marketing Aargauische Kantonalbank

Telefon 062 835 75 20

arthur.schildknecht@akb.ch