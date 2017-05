Düsseldorf - thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) hat auf dem Energy Efficiency Global Forum 2017 in Washington DC ein Konzept für den energieneutralen Betrieb von Aufzügen vorgestellt, das auf bereits bestehende Anlagen angewandt werden soll, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

