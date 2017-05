Wien - In den USA stand gestern u.a. der Farbenhersteller PPG Industries (ISIN: US6935061076, WKN: 852026) (-2%) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Übernahmeofferte in Höhe von rund EUR 27 Mrd. für den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel (ISIN: NL0000009132, WKN: 914188) sei von diesem abgelehnt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...