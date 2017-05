IRW-PRESS: Stamper Oil & Gas Corp.: Stamper beauftragt Petrotech Engineering mit der Erstellung eines NI 51-101-konformen Berichts über die Öl- und Gasaktivitäten im Konzessionsgebiet Joropo in Kolumbien

Stamper beauftragt Petrotech Engineering mit der Erstellung eines NI 51-101-konformen Berichts über die Öl- und Gasaktivitäten im Konzessionsgebiet Joropo in Kolumbien

VANCOUVER, Kanada - - Stamper Oil & Gas Corp. (TSX-V: STMP) (FWB: TMP2) (OTCQB: AZUEF) (Stamper oder das Unternehmen) 9. Mai 2017, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Petrotech Engineering Ltd. (Petrotech) in Burnaby, BC mit einer detaillierten Auswertung der im Vorfeld von der Firma Trayectoria Oil and Gas S.A. erfassten 3D-Seismikdaten und der Erstellung eines neuen NI 51-101-konformen Berichts für das Konzessionsgebiet Joropo beauftragt hat.

Der NI 51-101-konforme Bericht wird im Einklang mit den Vorgaben des Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook (COGE Handbook) sowie der Vorschrift National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities erstellt und von John Yu, P.Eng. (Petrotech) beaufsichtigt. Dr. Luis Rodriguez, ein auf seismische Messungen spezialisierter Geologe und Geophysiker und President von Petrotech, wird von Bogota (Kolumbien) aus an der Erstellung des Berichts mitarbeiten.

Über Petrotech Engineering Ltd. Petrotech Engineering Ltd. ist eine unabhängige Firma mit Sitz in Burnaby (British Columbia, Kanada), die Bewertungen von Öl- und Gasreserven durchführt. Petrotech hat sich auf die Bereiche Bohrung, Fertigstellung, Förderung, Rohrleitungen, Kompressoren und Pumpanlagen, Bohrkopf- und Wasserflutungsinstallationen, (Öl-/Gas-)Speicher, Gasaufbereitung und Reservenbewertungen vor allem für börsennotierte Öl- und Gasunternehmen spezialisiert.

Petrotech führt Evaluierungen von Primärreserven in Südamerika - vor allem in Kolumbien, Peru und Brasilien - sowie in Südwest- und Westafrika (offshore) und Ostafrika (onshore) durch. Petrotech hat außerdem schon Reservenbewertungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika, Australien, Neuseeland, Asien, Europa, der russischen Föderation, im mittleren Osten und in Afrika vorgenommen.

Über das Konzessionsgebiet Joropo Das Konzessionsgebiet Joropo besteht aus zwei Teilbereichen: den Erschließungseinheiten und den Explorationseinheiten.

Im Bereich der Erschließungseinheiten wurde mit der Bohrung Ojo de Tigre-2 ST eine Ölentdeckung erzielt. Im Rahmen von ersten Tests wurden aus diesem Bohrloch 6.972 Barrel Rohöl (API-Grad 29,5°) bei einer konstanten Förderrate von 240 Barrel Öl pro Tag gefördert.

Die sogenannten PNP-Reserven (Proven Non-Producing) aus dem Bohrloch Ojode Tigre-2 ST werden der Formation in 7.363 Fuß Tiefe zugeordnet. Für die nachgewiesenen Reserven (Proven Reserves) wird ein Gewinnungsfaktor von 25 % angenommen. Die sogenannten PPP-Reserven (Proven Plus Probable) werden mit einem Gewinnungsfaktor von 35 % zugeordnet. Die strukturelle Kartierung der Formation ist auf einen Bereich von 279 Acres begrenzt und erlaubt eine weitere Erschließung von zwei zusätzlichen Bohrlöchern.

Im Bereich der Explorationseinheiten konnte der Inhaber anhand der Auswertung von 3D-Seismik-Daten zwei mögliche Bohrziele ausmachen. Im Prospektionsgebiet Turon bieten sich drei mögliche Ölzonen in den Formationen C7, Mirador und Gacheta an. Im Prospektionsgebiet Joropo Norte bieten sich als mögliche Ölzonen die Formationen C7 und Mirador an. Green Power besitzt im Rahmen eines Explorations- und Fördervertrags für Joropo eine 100 %-ige Förderbeteiligung und ist Betreiber der Konzession Joropo. Das Vertragsgelände umfasst 14.966 Hektar (36.982 Acres) und der Explorations- und Fördervertrag für Joropo wurde zwischen Green Power und der kolumbianischen Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) unterzeichnet. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Departamento Casanare in Kolumbien, einer wichtigen Ölförderregion Kolumbiens, im Nahbereich großer Ölfelder und Transportleitungen. In dieser Region wurde die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen von den Grundbesitzern genehmigt. Über Stamper Oil & Gas Corp. Stamper Oil & Gas Corp. ist ein international tätiges, börsennotiertes Junior-Öl- & Gasunternehmen. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Exploration und der Evaluierung von konventionellen und unkonventionellen Öl- und Erdgasprojekten mit Schwerpunkt auf Lateinamerika. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch die kostengünstige Exploration und Erschließung bzw. den Ausbau von Leichtölreserven den Unternehmenswert langfristig und nachhaltig zu steigern. Für weitere Informationen zu Stamper Oil & Gas besuchen Sie bitte unsere Webseite www.stamperoilandgas.com. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: David C. Greenway President & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über: Stamper Investor Relations Tel: (604) 684-2401

E-Mail: info@stamperoilandgas.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Stamper Oil and Gas Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Firmenführung von Stamper Oil and Gas Corp. zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Stamper Oil and Gas Corp nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39710 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39710&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA85284 P1027

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA85284P1027

AXC0141 2017-05-09/11:02