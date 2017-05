Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Zürich/Wien (pts021/09.05.2017/10:35) - Mit der neuesten Version seiner Software Asset & Service Management-Lösung setzt Matrix42 neue Maßstäbe in Sachen Anwenderfreundlichkeit. Eine neue Benutzeroberfläche im zukunftsorientierten "Material Design" stellt bekannte und neue Funktionen in einer neuen, auf Einfachheit und Übersichtlichkeit optimierten Benutzeroberfläche zur Verfügung. "Funktionalität allein reicht nicht. Benutzerfreundlichkeit ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Software und für uns besonders wichtig. Wir haben uns das Ziel gesetzt, trotz eines komplexen Leistungsumfangs einfach nutzbare Produkte zur Verfügung zu stellen. Wir sind stets in engem Kontakt mit unseren Kunden und können daher deren Feedbacks direkt in unseren Produkten umsetzen", erklärt Torsten Boch, Senior Product Manager bei Matrix42. Die neue Version enthält vor allem alle Anwendungsfälle für Incident, Problem und Change Management im "Material Design" mit der neuen Option "Ticket & Service Request Management" sowie einer verbesserten Knowledge Base Funktion. Bestandskunden können selbst erstellte Formulare mit einem leistungsfähigen Migrationswerkzeug automatisch und einfach in das neue Oberflächendesign migrieren. Die neue Software-Version steht ab sofort auf dem Matrix42 Marketplace zum Download zur Verfügung: https://marketplace.matrix42.com Ganz konkret enthält sie diese wichtigen Verbesserungen: * Verwaltung von Stammdaten mit der neuen Benutzeroberfläche (UUX) * Option für Ticket & Service Request Management (UUX) * Einstiegsseite im Self-Service Portal für Service Desk (UUX) * Knowledge Base in Service Desk Applikation und im Self-Service Portal (UUX) * Automatisierte Migration kundenspezifischer Suchseiten und Formulare (UUX) * Verwaltung von Konfigurationselementen und Datendefinitionen (UUX) * Zahlreiche Verbesserungen im SolutionBuilder sowie der neuen Benutzeroberfläche (z. B. Gruppieren und Einfärben von Datensätzen, Control für Multi-Währung, Druckfunktion für Voransichten, ...) * Technische Preview der Lizenzmanagement Applikation (UUX) * Technische Preview der Service Catalog Applikation (UUX) Das Benutzererlebnis des neuen Oberflächendesigns besticht nicht nur mit einer klaren Darstellung aller Informationen, sondern überrascht auch mit vielfältigen Möglichkeiten, Daten zu gruppieren, farblich hervorzuheben sowie Suchfilter spontan als neue Navigationselemente in die Anwendung zu übernehmen - für sich selbst oder das ganze Team. Über Matrix42 Matrix42 ist einer der Top-Anbieter von Software für das Arbeitsplatzmanagement. Mehr als 3.000 Kunden - darunter BMW, Infineon und Carl Zeiss - verwalten mit den Workspace Management Lösungen von Matrix42 über 3 Millionen Arbeitsplätze weltweit. Matrix42 ist in acht Ländern erfolgreich aktiv - Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Großbritannien, Schweden und Australien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Frankfurt am Main, Deutschland. Die Produkte und Lösungen der Matrix42 sind darauf ausgerichtet, moderne Arbeitsumgebungen - physische, virtuelle oder mobile Arbeitsbereiche - einfach und effizient bereit zu stellen und zu verwalten. Matrix42 fokussiert auf Anwenderorientierung, Automatisierung und Prozessoptimierung. Mit den Lösungen des Unternehmens werden sowohl die Anforderungen moderner Mitarbeiter in Unternehmen, die ortsungebunden und mit verschiedensten Endgeräten arbeiten wollen, als auch der IT-Organisation und des Unternehmens selbst optimal erfüllt. Matrix42 bietet seine Lösungen branchenübergreifend Organisationen an, die Wert auf ein zukunftsorientiertes und effizientes Arbeitsplatzmanagement legen. Dabei arbeitet das Unternehmen auch erfolgreich mit Partnern zusammen, die die Matrix42-Kunden vor Ort beraten und betreuen; zu den führenden Partnern zählen TAP.DE Solutions GmbH, Consulting4IT GmbH und DSP IT Service GmbH. Weitere Informationen unter: http://www.matrix42.com (Ende) Aussender: Matrix42 Ansprechpartner: Gisela Dauer Tel.: +49 (0)6102 816 562 E-Mail: gisela.dauer@matrix42.com Website: www.matrix42.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170509021

