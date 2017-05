Baierbrunn (ots) - Ordnung am Arbeitsplatz ist vielen Deutschen wichtig. Wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau" herausfand, räumt fast jeder Zweite (42,1 %) erst einmal seinen Arbeitsplatz auf, bevor er mit der Arbeit beginnt. 47,3 Prozent der Deutschen finden es regelrecht abstoßend, wenn Leute in ihrer Wohnung oder am Arbeitsplatz unordentlich sind. Jeder Fünfte (19,4 %) kann allerdings mit solch einem Ordnungsdrang wenig anfangen und betont: "Ich brauche etwas Chaos am Arbeitsplatz, um meine Gedanken frei entfalten zu können."



Quelle: Eine repräsentative Umfrage des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau", durchgeführt von der GfK Marktforschung Nürnberg bei 1.998 Männern und Frauen ab 14 Jahren.



