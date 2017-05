Hamburg (ots) - Joachim Löw (57) hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 2014 zum WM-Titel geführt. Doch der Schwabe kann mehr. Im exklusiven CLOSER-Interview (EVT 10.05.) spricht der Fußball-Nationaltrainer über sein heimliches Talent - und was Mario Götze mit seinen Zukunftsplänen zu tun hat ...



"Joachim Löw hat ein großes schauspielerisches Talent", schwärmte Kinostar Karoline Herfurth (32) jüngst im CLOSER-Talk. Ein großes Lob für Löw, der zusammen mit Star-Koch Tim Mälzer (46) gerade für einen Nivea-Werbespot vor der Kamera stand. Könnte sich Jogi tatsächlich eine Schauspielkarriere vorstellen? "Machen Sie mir einen Vorschlag, in welcher Rolle ich gut wäre ...", kommentiert der 57-Jährige die Frage lachend.



Sollte es irgendwann "Das Wunder von Maracanã" geben, stünde die Traumrolle des Bundestrainers fest: "Am liebsten wäre ich Mario Götze, der im Finale das entscheidende Tor macht."



