Die asiatischen Börsen legen momentan eine Verschnaufpause ein; nach der Wahl in Frankreich warten Anleger auf neue Impulse. Der Sieg von Emmanuel Macron hat der Tokioter Börse ein 17-Monats-Hoch verschafft.

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag leicht nachgegeben. Anleger warteten Analysten zufolge nach dem Sieg von Emmanuel Macron bei der Präsidentenwahl in Frankreich auf neue Impulse. Ungeachtet der Gewinnmitnahmen gingen Experten davon aus, dass der japanische Nikkei-Index ...

