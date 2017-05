FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 705 (625) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 800 (815) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES BAT PRICE TARGET TO 6000 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE INITIATES AA PLC WITH 'NEUTRAL' - TARGET 275 PENCE - EXANE BNP RAISES IAG PRICE TARGET TO 715 (640) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES SOUTH32 TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 190 (177) PENCE - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 705 (630) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NORTHGATE PRICE TARGET TO 600 (480) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 546 (490) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4750 (4490) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 90 (92) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 67 (65) PENCE - 'NEUTRAL' - PANMURE RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1600 (1420) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES HENDERSON GROUP PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 275 (240) PENCE



