Mit ihrer neuen Single "Automatic" aus dem Hit-Album "Under Stars" ist Amy Macdonald am 20. Mai zu Gast bei SCHLAG DEN STAR (ProSieben). Damit sorgt die Schottin für zusätzliche Frauenpower und macht das Duell zwischen Model Lena Gercke und Sängerin Lena Meyer-Landrut perfekt! Die neue Single "Automatic" ist ab sofort im deutschen Radio zu hören.



Amy Macdonald eroberte mit ihrem vierten Album "Under Stars" auf Anhieb Platz 2 der Offiziellen Deutschen Albumcharts. Die erste Single "Dream On" stürmte die Airplaycharts und gehört auch live zu den Publikumsfavoriten. Seit ihrem Debütalbum "This Is The Life" und der gleichnamigen Hit-Single begeistert Amy Macdonald das Publikum. Das Debüt verkaufte sich über eine Million Mal und war eines der erfolgreichsten Alben der letzten Dekade. Es hielt sich 101 Wochen in den deutschen Albumcharts. Mit dem zweiten Album "A Curious Thing" stürmte Amy Macdonald ebenfalls die Spitze der Charts und legte 2012 den Longplayer "Life In A Beautiful Light" nach, der Platz 1 erreichte und mit Platin belohnt wurde. Ihre Live-Tourneen waren restlos ausverkauft und neben Edelmetall gab es bereits zwei ECHO Awards.



Nach ihrer ausverkauften Deutschlandtour im März wird Amy Macdonald im Sommer weitere Deutschland-Shows spielen:



AMY MACDONALD 16.06.2017 Kiel, R.SH Bühne, Kieler Woche 22.06.2017 Halle Westfalen, Gerry Weber Open, Radio NRW 06.07.2017 Rudolstadt, Rudolstadt Festival 09.07.2017 Freiburg, ZMF 17.07.2017 Regensburg, Thurn & Taxis Schlossfestspiele 18.07.2017 Winterbach, Zeltspektakel 19.07.2017 Singen, Hohentwiel Festival 23.07.2017 Karlsruhe, DAS FEST 24.07.2017 Hamburg, Stadtpark 25.07.2017 Bonn, KUNSTRASEN 04.08.2017 Mainz, Zitadelle Open Air 05.08.2017 Beverungen, Weserwiese Am Hakel 06.08.2017 Uelzen, Almased Arena



Das Video zu "Automatic" gibt es hier zu sehen: http://ots.de/0Z1Zs



