FlowWorks, Tochtergesellschaft von Carl Data Solutions, verlängert Vertrag mit Region York

Vancouver (British Columbia), 9. Mai 2017 - Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FWB: 7C5, OTC: CDTAF) (Carl oder das Unternehmen), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industrielle Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass FlowWorks Inc. seinen Vertrag hinsichtlich der Bereitstellung von Datenerfassungs-, -überwachungs- und -berichtdienstleistungen für die Regionalgemeinde (Regional Municipality) York (Region York, Ontario, Kanada) im Gesamtwert von 240.800 Dollar um zwei Jahre verlängert hat.

Die Region York nimmt die Dienstleistungen von FlowWorks seit 2012 in Anspruch, um seine Abwasser- und Niederschlagsdaten von über 370 Stellen aus zu überwachen. FlowWorks fügt Echtzeit-Daten zusammen, die aus der Ferne von allen aktiven Abwasser- und Niederschlagsmessstellen gesammelt werden und es dem Personal regionaler sowie lokaler Gemeinden ermöglichen, über eine einzige Internetschnittstelle direkten Zugang zu Echtzeit-Analysen, zur Einstellung von Alarmen und zur Umwandlung von Rohdaten zu anschaulichen Informationen zu haben.

Die Qualität der von zahlreichen Interessensvertretern und unterschiedlichen Überwachungsgeräten erfassten Daten erwies sich als konstant hoch. FlowWorks wendet solide und individuelle Datenverwaltungsinstrumente, eine tägliche Datenarchivierung sowie Berichterstellungs- und Programmanwendungen an, um den Anforderungen des Abwasser- und Niederschlagsüberwachungsprogramms der Region York gerecht zu werden, und bietet dabei neben anderen einzigartigen programmspezifischen Funktionen einen kontinuierlichen Zugang zu Standorteigenschaften sowie zu Datensätzen der Abwasser- und Niederschlagsüberwachung von mehreren Quellen.

Mike McDonald, VP of Engineering von Carl, der weiterhin die Weiterentwicklung der FlowWorks-Anwendung leitet, sagte: Wir sind überglücklich, dass die Region York den Vertrag hinsichtlich unserer Dienstleistung verlängert hat. Die Vielzahl an Sensoren in der Region York machen diese zu einem idealen Kunden für uns. Wir können beliebige Daten von jeder beliebigen Quelle oder von jedem beliebigen Standort aus erfassen und benutzerfreundliche visuelle Berichte sowie grafische Daten bereitstellen. Die Region ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir Gemeinden dabei helfen können, ihre Abwasser- und Wassersysteme besser zu verwalten.

Greg Johnston, CEO von Carl, sagte: Wir sind stolz, die von FlowWorks begonnene Geschäftsbeziehung fortzusetzen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Technikern und anderen Mitarbeitern der Region York, um unsere Anwendungen und Funktionen weiterhin zu verbessern und somit die effizienteste Nutzung ihrer Sensordaten zu gewährleisten.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine effiziente SaaS-Anwendung (Software-as-a-Service) zur Sammlung, Überwachung und Analyse sämtlicher Arten von umweltrelevanten Daten. FlowWorks ist im Vergleich zu anderen Software-Konkurrenzprodukten flexibel, leistbar und einfach in der Anwendung.

Die FlowWorks-Anwendung hat die einzigartige Fähigkeit, Daten aus allen Arten von Kontroll-, Mess- und Sensorgeräten, SCADA-Systemen und anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu sammeln und diese Daten zu einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Damit wird eine umfassende Analyse und Berichterstattung möglich, die dem Endverbraucher Zeit und Geld sparen hilft.

Weitere Informationen zur FlowWorks-Anwendung finden Sie auf www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, -speicherungs- und -analyselösungen für Datenzentren. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie ETS - entwickelt Carl weiterhin Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Die Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service- (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com. Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kimberly Bruce Corporate Communications Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39706 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39706&tr=1

