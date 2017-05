Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta023/09.05.2017/11:00) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt als Initiatorin des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt, dass der aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn je Fondsanteil im April um 0,25 Euro angestiegen ist.



Wechsel zu Berenberg erfolgreich abgeschlossen Seit April hat die Berenberg die Verwaltung der Wertpapiere des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS übernommen. Das Tagesgeschäft des Fonds wird durch den Börsenhandel und ein individuelles Reporting unterstützt. Kauf und Verkauf der ausgewählten Anleihen werden damit effizienter und die Transparenz gegenüber den Anlegern und Investoren des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zusätzlich gesteigert. Damit lassen sich die Renditechancen des Deutschen Mittelstandes konsequent nutzen.



In den ersten vier Monaten 2017 insgesamt 0,87 Euro Zwischengewinn je Fondsanteil Nach dem Wechsel zu Berenberg als Verwahrstelle ergab sich für das 1. Quartal 2017 ein Rumpfgeschäftsjahr. Der bis dahin aufgelaufene ausschüttungsfähige Zwischengewinn von 0,62 Euro je Fondsanteil wurde vorgetragen und wird im März 2018 gemeinsam mit dem in den Monaten April bis Dezember 2017 auflaufenden Zwischengewinn an die Anleger ausgeschüttet. Der aufgelaufene Zwischengewinn im Kalenderjahr 2017 beläuft sich per Ende April auf 0,87 Euro je Fondsanteil. Er setzt sich zusammen aus den 0,62 Euro je Fondsanteil im 1. Quartal 2017 sowie den im April 2017 aufgelaufenen 0,25 Euro je Fondsanteil.



Ausschüttungs-Rendite von über 4% auch für 2017 im Zielkorridor Seit seiner Auflage im November 2013 brachte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS seinen Anlegern einen ausschüttungsbereinigten Wertzuwachs von über 14%. Die Anleger erhielten jedes Jahr eine Ausschüttungs-Rendite von über 4%. Mit der erfolgreichen Entwicklung in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres und einem durchschnittlichen gewichteten Zinskupon von über 6% p.a. ist der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS aktuell auf einem guten Weg, für seine Anleger auch für das Jahr 2017 eine Ausschüttung von über 4% zu erwirtschaften.



Bewertungen bei Morningstar und Lipper Leaders unterstreichen die erfolgreiche Entwicklung Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS wird von Morningstar aktuell mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Diese positive Bewertung belegt, dass mit gut ausgewählten und sorgfältig überwachten Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielt werden kann. Das beweisen auch die Ausschüttungen des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS an seine Anleger mit einer Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. in den vergangenen drei Jahren.



Die Ausschüttungskontinuität drückt sich auch in der Bewertung von Lipper Leaders Rating Germany aus. Hier wird der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als Leader bei "Gesamtertrag" und "Konsistenter Ertrag" geführt.



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Für das Jahr 2014 schüttete der Fonds seinen Anlegern 2,10 Euro je Fondsanteil aus; für das Jahr 2015 erfolgte eine Ausschüttung von 2,29 Euro und für das Jahr 2016 von 2,17 Euro je Fondsanteil. Das bedeutet eine Ausschüttungsrendite von über 4% p.a. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das KFM-Auswahlverfahren und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



