Binnen eines Jahrzehnts haben sich in Großbritannien die Energierechnungen der Haushalte verdoppelt. Theresa May verspricht jetzt, im Falle ihrer Wiederwahl diese Kosten zu senken. Von Greenpeace gibt es dafür Kritik.

Die britische Premierministerin Theresa May hat im Falle ihrer Wiederwahl eine Begrenzung der stark gestiegenen Energiepreise versprochen. May kündigte am Dienstag in der Zeitung "The Sun" an, dass die Energierechnung von vielen Familien dann um bis zu 100 Pfund im Jahr sinken könnte. "Das wird rund 17 Millionen Familien mit variablen Standardtarifen davor schützen, durch plötzliche und ungerechtfertigte Anhebungen von Rechnungen ausgebeutet zu werden", sagte sie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...