Der chinesische Sinochem-Konzern plant laut einem Zeitungsbericht einen Zusammenschluss mit Chemchina. Gemeinsamen würden beide Unternehmen einen neuen Weltmarktführer bilden und BASF überflügeln.

In der Chemiebranche bahnt sich offenbar die nächste Mega-Fusion an. Der chinesische Sinochem-Konzern plant einem Bericht der "Financial Times" zufolge im kommenden Jahr einen Zusammenschluss mit dem heimischen Wettbewerber Chemchina. Mit der Fusion der beiden staatlich kontrollierten Firmen würde das weltgrößte Chemieunternehmen mit einem Umsatz von rund 100 Milliarden Dollar geschaffen, der den bisherigen ...

