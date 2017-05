Die Aktie von Koenig & Bauer (KBA) zählt zu den absoluten Highflyern auf dem heimischen Kurszettel. Die jüngsten Zahlen belegen: Ein Ende der Kursrallye ist nicht in Sicht - im Gegenteil! Hinter KBA liegen bewegte Zeiten. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, eine Pleitewelle in der Druckbranche und hausgemachte Probleme haben dem Würzburger Druckmaschinenhersteller kräftig zugesetzt. Doch Firmenlenker Claus Bolza-Schünemann hat dagegen gesteuert und die Gesellschaft wieder auf Erfolg getrimmt. Neben den üblichen Sparmaßnahmen samt Stellenabbau wurde das Geschäft mit dem Sanierungsprogramm Fit@All neu ausgerichtet. Mittlerweile steht vor allem der Verpackungs- und Industriedruck im Fokus. Hier will der Firmenlenker künftig die Hälfte des Umsatzes erwirtschaften.

