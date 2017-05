Der Nettoumsatz von Endress+Hauser ist in 2016 um 0,2 % auf 2,139 Mrd. Euro zurückgegangen. "In lokalen Währungen haben unsere Verkäufe um 2,1 % zugelegt", berichtete CEO Matthias Altendorf auf einer Pressekonferenz in Basel und gab sich dennoch zuversichtlich: "Zwei Drittel unser Vertriebsgesellschaften haben gutes Wachstum erzielt." Laut Endress+Hauser waren Sondereffekte die Ursache dafür, dass im abgelaufenen Geschäftsjahr das Ergebnis (Ebit) um 14,2 % auf 215,5 Mio. Euro nachgegeben hatte. Im Vorjahr (2015) lag das Ebit mit 251 Mio. Euro bereits 6,3 % unter dem Wert von 2014. Die Umsatzrendite lag bei 10,2 % - "das erfüllt nicht unsere Ansprüche, aber für unsere Branche ist das immer noch ein guter Wert", so Altendorf: "Rückgänge in einzelnen, großen Märkten - ich nenne hier die USA und Deutschland - in unserem Resultat niedergeschlagen. Damit können wir nicht zufrieden sein."

Für Klaus Endress, den Präsidenten des Verwaltungsrats, war der Rückgang beim Umsatz und Gewinn schmerzhaft: "Endress+Hauser hat bisher erst zweimal - zuletzt 2009 in der Folge der Finanzkrise - einen Umsatzrückgang verzeichnen müssen", so Endress: "Entscheidend ...

