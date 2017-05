Bonn - Die Renditen am deutschen Rentenmarkt zogen gestern Morgen in einer ersten Reaktion auf den Sieg Macrons bei den französischen Präsidentschaftswahlen an, da die Erleichterung über das europafreundliche Ergebnis sichere Anlagen weniger attraktiv erscheinen ließ, so die Analysten von Postbank Research.

