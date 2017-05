Die Baader Bank hat die Einstufung für Gea Group nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die endgültige Bilanz zum ersten Quartal sei in puncto Profitabilität einen Tick besser ausgefallen als ursprünglich mit den Eckdaten in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Vor Steuern und unter dem Strich liege das Ergebnis über seinen Erwartungen./tav/zb

AFA0034 2017-05-09/11:39

ISIN: DE0006602006