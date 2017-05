Deutsche Produkte sind im Ausland gefragt wie nie, die Wirtschaft meldet Rekordexporte. Doch die Kritik am Leistungsbilanzüberschuss sorgt für Unruhe in den Unternehmen. Handelsbarrieren würden Deutschland hart treffen.

Die deutsche Wirtschaft hat im März einen neuen Ausfuhrrekord aufgestellt, trotz des politischen Gegenwinds gegen den Freihandel und des britischen EU-Austritts. In die Freude der Industrie mischt sich trotzdem die Sorge über die Zukunft.Mit Waren im Wert von 118 Milliarden Euro exportierten sie so viel wie bisher noch nie in einem Monat und 10,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt mit. Der Anstieg ist durch die späten Osterferien in diesem Jahr überzeichnet, aber auch saison- und kalenderbereinigt verzeichnete der Export einen Monatsrekord.

Aufgrund des starken Exportschwerpunktes profitiert die deutsche Wirtschaft besonders von der Belebung der Weltkonjunktur. Die Ausfuhren in Länder außerhalb der EU, die nicht ganz die Hälfte des deutschen Außenhandels bestreiten, nahmen mit knapp 14 Prozent besonders stark zu.

Deutschland steht international in der Kritik wegen seines seit Jahren sehr hohen Exportüberschusses. Dieser veränderte sich im März kaum, weil die Importe prozentual noch stärker zunahmen als die ...

