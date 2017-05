Das Gesamtvolumen im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat in der vergangenen Woche um gut 61% abgenommen. Die Anzahl der Abschlüsse sank auf 132 nach 189 in der Vorwoche. Der ZKB KMU Index verbesserte sich auch ohne Kursavancen der Zur Rose-Aktie um 0.2% auf 1'277.67 Punkte.

Zur Rose sorgte aber einmal mehr für den höchsten Umsatz. In 36 Transaktionen wurde über 915'000 CHF umgesetzt. Die Apothekengruppe legte jüngst ihre Zahlen für das erste Quartal 2017 vor. Demnach stieg der Umsatz um 7.1%. Unter dem Strich resultierte allerdings ein Jahresverlust von CHF 9.5 Mio. Das Unternehmen strebe weiteres Wachstum an und kläre derzeit ab, wie dieses finanziert werden solle, wie es weiter hiess.

Grössere Volumen gab es in den Papieren der Schweizer Zucker AG. Obwohl die Politiker die Einführung einer Steuer für gesüsste Nahrungsmittel planen, wurden in zwei Trades 240'000 CHF erzielt. Ein gutes Volumen erreichten auch die WWZ-Valoren mit rund 111'000 CHF in sieben Abschlüssen.

Ohne Nachrichten büsste der Zuger Energiedienstleister WWZ 1.5% ein und fand sich an zweiter Position auf der Verliererseite wieder. Die Anteile der Gotthard Raststätte waren derweil auch ohne Neuigkeiten in acht Trades gesucht. Im vergangenen Jahr haben die Tessiner aufgrund von verschieden Faktoren, wie Baustelle und Währungsproblemen, rote Zahlen ausgewiesen. Die Titel büssten seit Ende April um 5.3% ein.

Bei den Kursgewinnern fiel die Auto AG Holding auf (+7.3%). Der Nutzfahrzeug-Dienstleister gab vor mehr als einer Woche die Übernahme der Nater Nutzfahrzeuge AG bekannt. Sowohl Espace Real Estate als auch Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen stiegen um rund 1.5%. Die Plaston Holding AG setzte ihren Höhenflug fort, seit Ende April werden die Titel gesucht. In der berichtsrelevanten Periode stieg der Kurs um 1.4%.

Die grössten Kursverluste verbuchten, der Biotta-Saft-Hersteller, Thurella (2.4%) unter Ausbleiben von Neuigkeiten. NZZ gingen um 1.5% zurück. Das Medien-Haus teilte mit, dass das zur Gruppe gehörende St. Galler Tagblatt Martin Oswald zum neuen Leiter Online gewählt hatte.

Jahreszahlen gab es auch von Patiswiss. Der Bäckereizulieferer steigerte 2016 den Umsatz um 2.2%. Der EBIT und der Reingewinn gingen dagegen um 19% respektive um 31% zurück.

Dagegen verdiente die Triba Partner Bank, die vollständig in die Valiant-Gruppe übergehen soll, im vergangenen Geschäftsjahr 5.0% mehr als 2015. Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft verbesserte sich um 4.4%. (Quelle: awp)

Unternehmensnachrichten

Die zur NZZ Gruppe gehörende St. Galler Tagblatt hat Martin Oswald zum neuen Leiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...