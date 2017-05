Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des starken Ergebnisses im ersten Quartal will Finanzvorstand Stephan Engels noch nicht am Ausblick für das Gesamtjahr rütteln. Das erste Quartal liege zwar über Plan, mit Blick auf die geplanten Restrukturierungsaufwendungen sei aber das zweite Quartal abzuwarten, "bevor wir uns mit der Ausblicksdiskussion befassen". Aussagen zum bisherigen Verlauf des laufenden Quartals wollte er noch nicht machen. Dafür sei es noch zu früh, sagte Engels in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Die Commerzbank hat für dieses Jahr einen Konzernüberschuss auf Vorjahresniveau von 279 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Im ersten Quartal erzielte die Bank überraschend einen Gewinnanstieg auf 217 Millionen Euro.

Für den laufenden Konzernumbau, der mit einem Abbau von 9.600 Stellen verbunden ist, rechnet die Commerzbank mit Restrukturierungskosten in Höhe von insgesamt 1,1 Milliarden Euro für 2017 und 2018, die voraussichtlich hälftig in den beiden Jahren gebucht werden. Höhe und Zeitpunkt hängen laut Engels von den derzeit laufenden Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern ab. Wegen der im April erzielten Einigung über ein Altersteilzeitprogramm würden aber auf jeden Fall im zweiten Quartal Teile der Restrukturierungskosten gebucht, sagte der Manager. Zu den laufenden Verhandlungen könne er keine Details nennen.

