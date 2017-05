Berlin (ots) - Microsoft Office 365 Business ist ab jetzt bei STRATO verfügbar. Im Paket enthalten sind die Anwendungen Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Outlook Web App und Access. Nutzer können auf die Software via Online-Office sowie Offline-Office zugreifen. Zudem lässt sich HiDrive bequem als Speicherziel in Offline-Office auswählen.



Business-Kommunikation zentral steuern und verwalten



"Wir sehen uns als Partner für Selbstständige und den Mittelstand. Mit dem konsequenten Ausbau unserer Produktpalette helfen wir unseren Kunden, ihr Geschäftsleben effizienter und effektiver zu gestalten. Mit Microsoft Office 365 Business ergänzen wir unsere Produktpalette um eine entscheidende Anwendung", sagt STRATO CEO Dr. Christian Böing. "Wer beispielsweise ein WordPress-Hosting-Paket oder einen Homepage-Baukasten bei uns erwirbt, kann mit STRATO Webmail, unserem Online-Speicher HiDrive und einem Microsoft-Office-Business-Paket seine Geschäftskommunikation zentral und vor allem sehr effektiv steuern und verwalten."



Microsoft Office 365 Business bietet STRATO Kunden folgende Vorteile:



- Ortsunabhängige Nutzung aller gängigen Office-Anwendungen auf dem Desktop und in der Cloud. - Einbindung des Online-Speichers HiDrive: Mit der Windows-Applikation von HiDrive können Nutzer Office-Dokumente direkt über das Untermenü "Speichern unter" auf ihrem HiDrive sichern. - Mehr Flexibilität durch kollaborative Funktionen, wie zum Beispiel das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten über Word, PowerPoint oder Excel.



STRATO ist der Partner für Selbstständige, den Mittelstand und Privatpersonen: Als eines der weltgrößten Hosting-Unternehmen begleitet STRATO seine Kunden auf dem Weg in die Digitalisierung und hilft ihnen, ihr Geschäftsleben effizient und effektiv zu gestalten. Die Produktpalette reicht von Domains, Websites, Webshops und Online-Speicher über Office-Pakete und Online-Marketing-Tools bis hin zu individuellen High-End-Lösungen und Managed-Hosting. STRATO hostet vier Millionen Domains und betreibt zwei TÜV-zertifizierte Hochleistungsrechenzentren in Deutschland.



