Der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern AGRANA erweitert seine Präsenz in Asien und erwirbt vom indischen Unternehmen "SAIKRUPA Fruit Processing Pvt. Ltd." ein Fruchtverarbeitungswerk in Indien. Nach der firmenrechtlichen Gründung von "AGRANA Fruit India Private Ltd." im vergangenen September und dem nun erfolgten Erwerb der Anlagen von SAIKRUPA dehnt AGRANA damit ihre Produktion in Asien, nach China und Südkorea, auf ein drittes Land - den indischen Subkontinent - aus. Global werden Fruchtzubereitungen vom Weltmarktführer AGRANA an 26 Standorten in 20 Ländern hergestellt.

Das Fruchtverarbeitungswerk liegt in Westindien im Bundesstaat Maharashtra rund 50 km südlich von Pune. Mit ihrer Lage befindet sich die Produktionsstätte in unmittelbarer Nähe zu strategisch wichtigen Rohstoffen wie Mangos, Erdbeeren, Granatäpfel und Guaven. In dieser Region haben sich auch bedeutende Kunden angesiedelt. Gleichzeitig hat AGRANA Fruit India in der Stadt Pune auch ein Labor für Forschung & Entwicklung sowie ein Verwaltungsbüro eröffnet.

"Dieser erste Einstieg in Indien mit dem Erwerb des Fruchtverarbeitungswerkes ist ein weiterer wichtiger Schritt im Rahmen unserer Expansion im Wachstumsmarkt Asien. Gerade im Schwellenland Indien sehen wir durch die steigende Kaufkraft und Veränderungen im Konsumentenverhalten gute Chancen für unsere Produkte. Ziel ist es, mit AGRANAs hohen Qualitätsstandards und Innovationsfähigkeiten im Fruchtsegment die Bedürfnisse unsere Kunden mit einem breiten Portfolio - von Standard-Fruchtzubereitungen für Joghurts und Eiscremen über Premium- Fruchtlösungen wie Saucen, Beläge, Füllungen und Smoothie-Basen - zu bedienen", erklärt Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender der AGRANA Beteiligungs-AG.

Fruchtzubereitungen bei AGRANA Fruchtzubereitungen enthalten qualitativ hochwertige Früchte, die in flüssiger oder stückiger Form aufbereitet werden, um diese in Molkereiprodukten oder für die Eiscreme- und Backwarenindustrie einzusetzen. Sie werden von AGRANA in enger Entwicklungszusammenarbeit mit den Kunden individuell konzipiert und produziert. Neben dem Bereich der weiterverarbeitenden Industrie liefert AGRANA ihre Fruchtzubereitungen auch an Quick-Service-Restaurants und Food Service- Unternehmen.

Über AGRANA AGRANA veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu hochwertigen Lebensmitteln und einer Vielzahl von industriellen Vorprodukten. Rund 8.600 Mitarbeiter erwirtschaften an weltweit über 50 Produktionsstandorten einen Konzernumsatz von rund 2,5 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und ist heute das führende Zuckerunternehmen in Zentral- und Osteuropa, im Segment Stärke ein bedeutender Produzent von kundenspezifischen Stärkeprodukten und Bioethanol in Europa. AGRANA ist außerdem Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen und bedeutendster Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa.

