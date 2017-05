Die patentierte HD-Energy®-Technologie von Enevate erhält mehrere globale Sicherheits- und Qualitätszertifizierungen für ihre Akkumulatoren.

Die Enevate Corporation, die fortschrittliche Technologien für Lithium-Ionen-Akkumulatoren entwickelt, hat die Entwicklung des weltweit ersten Lithium-Ionen-Akkus mit Silizium-Anode bekannt gegeben, der wichtige globale Sicherheits- und Qualitätszertifizierungen für Smartphones und weitere Anwendungsbereiche für Endverbraucher erhalten hat darunter UN 38.3, UL 1642, UL 2054, CTIA/IEEE 1725, IEC 62133 und IEC 61950. Sowohl die einzelne Zelle als auch der Akku wurden zertifiziert, wobei sich die HD-Energy®-Technologie von Enevate als sicher und bereit für kommerzielle Einsätze erwiesen hat. Diese Zertifizierungen gemäß den Vorgaben von internationalen Gremien dienen dem Schutz von Verbrauchern und der Allgemeinbevölkerung und tragen zur Gewährleistung der Sicherheit und Qualität von Akkumulatoren bei.

Die patentierte HD-Energy-Technologie von Enevate eine Anodenschicht aus einem Siliziumverbund mit mehr als 70 Prozent Silizium ergibt eine mehr als viermal höhere Energiedichte als bei Lithium-Ionen-Akkus mit herkömmlicher Anode. Die daraus hervorgehenden Produkte weisen mit bis zu 4C die schnellsten Ladekapazitäten der gesamten Branche auf, ohne die Energiedichte zu beeinträchtigen für Ladevorgänge bis auf 90 Prozent in nur gerade 15 Minuten ohne Beschädigung des Akkus und mit 35 bis 50 Prozent zusätzlicher Laufzeit von Mobilgeräten wie Smartphones. Die HD-Energy-Technologie ermöglicht herausragende Leistung bei niedrigen Temperaturen und bietet einen inhärenten Sicherheitsvorteil mit einer 40 Prozent höheren Überladungskapazität als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus, ohne dass es zu Lithium-Ablagerungen kommt.

"Diese Zertifizierungen sind ein Novum in der Branche für einen Lithium-Ionen-Akku mit Silizium-Anode und der Beweis für unsere technische Führungsrolle und unseren Einsatz für kontinuierliche technische Innovationen", sagte Jarvis Tou, Executive Vice President für Marketing und Produkte bei Enevate. "Daran lässt sich zudem nachweisen, wie rasch wir unsere Technologie von F&E über die Produktentwicklung bis hin zu globalen Zertifizierungen und demnächst zur Marktreife vorangetrieben haben."

UN 38.3 beispielsweise ist eine Zertifizierung für den sicheren Lufttransport von Lithium-Ionen-Akkus. UL 1642 und UL 2054 sind Normen zur Senkung des Risikos sicherheitstechnisch bedeutsamer Ereignisse beim Einsatz von Lithium-Ionen-Akkus in einem Produkt. CTIA/IEEE 1725 ist eine US-amerikanische Sicherheits- und Qualitätszertifizierung für Akkumulatoren zum Einsatz in Mobiltelefonen. IEC 62133 ist eine globale Sicherheitsnorm für Akkumulatoren in tragbaren Geräten. Das hochmoderne Verfahren von Enevate zur Herstellung von Silizium-Anoden ist zudem gemäß ISO 9001 zertifiziert eine Voraussetzung für gewisse Akkuzertifizierungen wie z. B. CTIA/IEEE 1725.

Die in Smartphones eingesetzte HD-Energy-Technologie wird zurzeit für Lizenzvergaben und Einsätze in der Elektrofahrzeugbranche weiterentwickelt. "Der Erhalt dieser globalen Zertifizierungen im Bereich der Unterhaltungselektronik ermöglicht es uns, die Qualitäts- und Sicherheitszertifizierungen im Elektrofahrzeugbereich mit Zuversicht anzugehen", erklärte Tou.

Über die Enevate Corporation

Die Enevate Corporation ist ein im Bereich zukunftsweisender wiederaufladbarer Energiespeicher tätiges Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugen und Mobilgeräten der nächsten Generation liegt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Irvine, Kalifornien. Die Lithium-Ionen-Akkus mit Silizium-Anode von Enevate verfügen über die bahnbrechende HD-Energy-Technologie, die eine erhebliche Leistungssteigerung im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus ermöglicht. Zu den Investoren zählen Mission Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Tsing Capital, Infinite Potential Technologies, Presidio Ventures ein Unternehmen der Sumitomo Corporation sowie CEC Capital. Enevate, das Enevate-Logo, HD-Energy und eBoost sind eingetragene Marken der Enevate Corporation. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Lizenzierung der wegweisenden Akkutechnologie von Enevate finden Sie unter www.enevate.com.

