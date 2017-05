FME-Redaktion

Eine der goldenden Regeln der "größerer Idioten-Theorie" lautet: kaufe niemals eine Immobilie zusammen mit jemandem, mit dem du nicht schläfst! Nun aber gibt es in Kanada eine Möglichkeit, genau das zu tun: speed dating zum Immobilienkauf! Kaufe zusammen mit einem Fremden eine Immobilie, wenn du dir alleine das nicht leisten kannst - das ist die Idee einer findigen Immobilienmaklerin in Toronto.

Die Realität am Immobilienmarkt wohl nicht nur in Kanadas Großstadt Toronto sieht derzeit so aus:

The frenzy. Desperate new home buyers jostle in Brampton. Does anyone still think this is no bubble? https://t.co/4UNArcFiGS pic.twitter.com/Z5zzegibwJ

- Garth Turner (@garthturner) 3. Mai 2017

Und das trotz immens gestiegener Preise vor allem in Vancouver und Toronto. Weil die Preise aber so teuer sind, können viele sich das nicht mehr leisten, Singels zumal nicht. Also entstand die Idee, per speed dating Menschen kennen zu lernen, die eine Immobilie kaufen wollen - wenn man sich gut versteht, legt man einfach zusammen und kann sich dadurch das leisten, was man sich alleine nicht leisten kann. Und das ist das Konzept:

Also eine Art crowdfunding zum Immobilienkauf, super, oder?

Dabei gibt es nur ein Problem, nämlich: alle haften für alle. Kauft man etwa eine Immobilie mit zwei anderen Menschen, besitzt man ein Drittel der Immobilie. Können die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...