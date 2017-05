Mannheim/Basel (ots) - Protektionismus und geopolitische Krisen werden die Lieferketten deutscher Chemieunternehmen in den kommenden beiden Jahren am meisten beeinflussen. Erst mit etwas Abstand folgen Nachhaltigkeit in der Lieferkette, Digitalisierung und der Ölpreis. Die Bedeutung von China als Handelspartner wird an Bedeutung gewinnen, während die protektionistische Politik Donald Trumps die Attraktivität der USA als Partner für die deutsche Chemieindustrie schwächt. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Lieferkette wird zukünftig zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. Dies sind die Ergebnisse der aktuellen CHEMonitor-Trendumfrage von CAMELOT Management Consultants und der Fachzeitung CHEManager.



"Deutschland und Westeuropa sind als Absatzmärkte für die deutsche Chemieindustrie zunehmend attraktiv. Außerhalb Europas, stark beeinflusst von Protektionismus und geopolitischen Krisen, werden sich die globalen Lieferketten in den nächsten Jahren wieder stärker auf China und Asien fokussieren, bezüglich Nordamerika herrscht Unsicherheit", bringt Dr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die konjunkturellen Ergebnisse der 28. CHEMonitor-Befragung auf den Punkt. Für das CHEMonitor Trendbarometer werden zweimal pro Jahr über 200 Top-Entscheider der deutschen Chemieindustrie befragt.



Bei der aktuellen CHEMonitor-Befragung nannten die deutschen Chemiemanager Protektionismus (51 % der Nennungen) und geopolitische Krisen (45 %) als die beiden Entwicklungen mit der größten Wirkung auf die unternehmenseigene Lieferkette in den kommenden zwei Jahren. Nur noch jeder fünfte Chemiemanager denkt, dass Freihandelsabkommen die eigene Lieferkette deutlich beeinflussen könnten.



Handel mit China und den USA



Rund ein Drittel der Befragten erwarten in den kommenden zwei Jahren sowohl bessere Export- als auch Importbedingungen im Handel mit China. In Bezug auf die USA zeigt sich klar ein gegenteiliger Trend: Seit der Wahl von Präsident Trump schwächt dessen protektionistische Politik die Attraktivität der USA als Partner für die deutsche Chemieindustrie: Im März 2017 rechneten über drei Viertel der befragten Chemiemanager kurzfristig mit schlechteren Bedingungen für den Export nach Übersee. Die Hälfte geht zudem von erschwerten Chemieimporten aus den USA nach Deutschland aus.



Nachhaltigkeit in der Lieferkette als Wettbewerbsfaktor



Vor dem Hintergrund des G20-Prozesses und der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wurden die Chemiemanager auch zum Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette befragt. Dr. Sven Mandewirth, Partner und Chemieexperte bei CAMELOT, fasst die Ergebnisse zusammen: "Auf längere Sicht wird die Nachhaltigkeit in den globalen Lieferketten ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sein. Dies sehen aktuell noch weniger als 50 % der deutschen Chemiemanager so. Die Potenziale sind hier also groß".



Bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Lieferkette zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen großen und mittelständischen Chemieunternehmen. Während 79 % der Manager aus großen Chemieunternehmen antworteten, ihre Lieferanten werden nach Nachhaltigkeitskriterien bewertet, lag in mittelständischen Unternehmen der Anteil nur bei 35 %. Ein sehr hoher Anteil der großen Chemieunternehmen berücksichtigt neben den beiden klassischen Kriterien Qualität und Preis Kriterien wie Menschenrechte (83 %), Arbeitsbedingungen (79 %), Korruptionsbewertung (71 %) und Umwelt- und Klimaschutz (67 %). Im Chemiemittelstand spielen diese Punkte nur bei 35 - 45 % der Unternehmen eine Rolle bei der Lieferantenbewertung. Die aktuelle CHEMonitor-Studie ist kostenfrei erhältlich unter www.camelot-mc.com.



Über die CAMELOT Management Consultants AG



CAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist für Value Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie. Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.600 Mitarbeitern und Hauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die enge Zusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantieren den Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von der Entscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.



www.camelot-mc.com



OTS: Camelot Management Consultants AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/83079 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_83079.rss2



Pressekontakt: Sandra Gschwendner Head of Corporate Communications CAMELOT Management Consultants AG Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-mc.com www.camelot-mc.com