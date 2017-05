Bordeaux, Frankreich (ots/PRNewswire) - NewTek ernennt 3D Storm zum autorisierten Vertriebshändler für 27 Länder in Afrika.



Damit ist 3D Storm der autorisierte Vertriebshändler für NewTek-Produkte in Algerien, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, der Zentralafrikanischen Republik, der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, Dschibuti, Gabun, Guinea, Äquatorialguinea, der Republik Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Ruanda, Senegal, Tschad, Togo, Tunesien, Namibia, Botswana, Simbabwe, Mosambik, Swasiland und Lesotho.



Das Unternehmen vertreibt schon seit 1999 NewTek-Produkte in Südafrika, wo es eine gute Geschäftsbeziehung mit dem örtlichen Vertreiber Timbre aufgebaut hat. Zusätzlich bedient 3D Storm weiterhin die Seychellen, Madagaskar, Mauritius sowie wichtige Märkte in Europa (Österreich, Belgien, Zypern, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Malta, Portugal, Spanien und die Schweiz).



Informationen zu 3D Storm und NewTek



3D Storm, autorisierter Vertriebshändler für NewTek-Produkte und LiveXpert, ist ein Vertriebshändler mit hohem Wertzuwachs von Tools für Video- und Sport-Liveproduktionen. Das 3D Storm-Team bietet über ein Netzwerk von Spezialdistributoren, autorisierten Vertriebshändlern sowie Systemintegratoren professionelle Lösungen an, die seinen Kunden den exklusiven Zugang zu den neuesten und innovativsten Lösungen auf dem Markt für Video über IP, Streaming, 4K-Produktion und softwaregesteuerte Videoproduktionstechnologie gewähren.



Die Tools von LiveXpert für Video- und Sport-Liveproduktionen werden gezielt ausgewählt, um die Anforderungen von Produzenten in Bezug auf Grafikgestaltung, Integration in soziale Medien sowie die Anzeige von Spielständen und Statistiken bei Sportveranstaltungen auf Großbildschirmen in Stadien und Arenen und auch auf zusätzlichen Bildschirmen zu erfüllen.



LiveXpert-Produkte von 3D Storm erleichtern Ihnen die Umstellung auf Video über IP. Die Produktlinie von LiveXpert bietet den umfassendsten Lösungskatalog zur Unterstützung von NewTeks innovativem Network Device Interface - NDI.



3D Storm stellte die neuesten Produkte von LiveXpert auf der NAB-Messe in Las Vegas vom 24. bis 27. April 2017 in der NewTek NDI-Zentrale (SL5421) vor.



Ausführliche Informationen zu 3D Storm finden Sie unter: www.3dstorm.com



Ausführliche Informationen zu NewTek finden Sie unter: www.newtek.com



Folgen Sie uns auf Facebook (@3dstormofficialpage), Twitter (@3D_Storm (https://twitter.com/3D_Storm)) und YouTube.



OTS: 3D Storm newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126511.rss2



Pressekontakt: Alexandra Henry ahenry@3dstorm.com Tel.: +33 (0) 557 262 268