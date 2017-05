BERLIN/BAD MUSKAU (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie pocht angesichts erwarteter zusätzlicher Steuereinnahmen auf mehr staatliche Investitionen und Steueranreize für die Forschung. Dies forderte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes BDI, Joachim Lang, am Dienstag zum Auftakt der aktuellen Steuerschätzung. Die Mehreinnahmen böten genug Spielraum für eine Unternehmensteuerreform und für eine steuerliche Forschungsförderung. Bund, Länder und Gemeinden verfügten in den nächsten Jahren auch selbst über genug Geld, um zu investieren.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat am Dienstag im sächsischen Bad Muskau mit den Beratungen über die neue Einnahmeprognose für die Staatskassen begonnen. Die Experten von Bund und Ländern, Bundesbank, Kommunalverbänden, Forschungsinstituten sowie Statistikamt ermitteln drei Tage lang das Steueraufkommen für dieses Jahr und den Zeitraum bis 2021. Das Ergebnis wird am Donnerstag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in Berlin verkündet.

Es wird erwartet, dass Bund, Länder und Gemeinden mit mehr Steuereinnahmen kalkulieren können als noch im November geplant. Der Bund geht in seiner Schätzvorlage nach einem Bericht des "Handelsblatts" von einem Steuerplus von 55 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 für den Gesamtstaat im Vergleich zur November-Schätzung aus. Länder und Gemeinden profitierten davon stärker als der Bund. An der Vorlage des Bundes orientiert sich die Steuerschätzerkreis, seine endgültige Prognose weicht aber zumeist davon ab./sl/DP/mis

