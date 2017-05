Frankfurt - Was kommt nach dem Wahlsieg Macrons in Frankreich als Nächstes auf die Anleger zu? Matthias Hoppe, Senior Vice President und Portfoliomanager, Franklin Templeton Solutions, erläutert seine Einschätzung zum Markt und zu den politischen Folgen.Aus Hoppes Sicht könnte es in Frankreich teilweise zu einem politischen Stillstand kommen, jedoch dürften Investoren stärker die fundamentalen Verbesserungen in Europa beachten.

Den vollständigen Artikel lesen ...