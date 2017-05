Luxembourg/Berlin (ots) -



Auch wenn der Sommer noch etwas auf sich warten lässt, was spricht dagegen, sich jetzt schon ein Stück Sommerfeeling nach Hause zu holen und während seiner ganz persönlichen Happy Hour von Sommer, Sonne, Strand und Meer zu träumen? Energy Drink 28 BLACK hat genau die richtigen Rezepte, mit denen man - gemütlich im Sessel und am Strohhalm schlürfend - so tun kann, als wäre er schon da - der Sommer. Und die Suche nach den passenden Cocktailrezepten für die nächste Sommerparty ist damit auch schon erledigt.



Gemixt wird bei 28 BLACK zurzeit am liebsten mit den beiden Produktneuheiten 28 BLACK Baobab und 28 BLACK Sour Mango-Kiwi. Ob als Sundowner oder eher als fruchtiger Cocktail, ob mit oder ohne Alkohol - die beiden neuen Geschmacksrichtungen sind perfekt, wenn es um den richtigen Drink für lange, heiße Tage und ebensolche Nächte geht. Oder darum, die Wartezeit bis zum Sommer zu verkürzen. Die beiden Sorten, die pur wie gemixt überzeugen, sind wie die gesamte 28 BLACK-Familie vegan, gluten- und laktosefrei sowie ohne Taurin und ohne Konservierungsstoffe und im Handel sowie im Onlineshop unter 28black.de erhältlich.



Rezeptvorschläge



28 Baobab'ito 4 cl weißer kubanischer Rum 12 cl 28 BLACK Baobab 1 Limette 1 Barlöffel Rohrzucker Minzblätter Cracked Eis



Limette achteln, mit 4-6 Minzblättern und Rohrzucker in das Glas geben und mit Stößel zerdrücken. Rum hinzugeben und umrühren. Dann das Glas mit dem Eis füllen und mit 28 BLACK Baobab aufgießen. Nach Belieben mit Minzblättern oder Limettenscheibe garnieren und mit Strohhalm servieren.



Sunrise 28 3 cl Tequila 6 cl Ananassaft 8 cl 28 BLACK Sour Mango-Kiwi 3 Spritzer Grenadine Eiswürfel



Eiswürfel in das Glas geben. Tequila, Ananassaft und 28 BLACK Sour Mango-Kiwi hinzugeben. Grenadine über den Drink fließen lassen und mit einem Barlöffel ganz leicht aufrühren.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



