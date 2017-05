Hamburg (ots) - Der Online-Versicherungsvermittler Community Life (www.communitylife.de) ist wieder Testsieger im Ranking "Beste Risikolebensversicherungen" der WirtschaftsWoche geworden. Mit der Gesamtnote "sehr gut" belegte der Versicherungstarif von Community Life, wie schon im vergangenen Jahr, den ersten Platz in der aktuellen Ausgabe (19/2017) des Wirtschaftsmagazins.



Das Deutsche Kundeninstitut (DKI) GmbH & Co. KG hat im Auftrag der WirtschaftsWoche Risikolebensversicherungen von 23 Anbietern getestet und dabei rund 170 Einzelkriterien bewertet. Für das Ranking wurden Beiträge für verschiedene Musterfälle ermittelt, der Umfang der Basistarife geprüft sowie relevante Extras, die gegen Beitragsaufschläge buchbar sind. Zusätzlich bewerteten die Tester durch verdeckte Telefonanrufe und E-Mails, die Kompetenz und Freundlichkeit der Kundenberater. Community Life hebt sich besonders durch die dauerhaft garantierten Beiträge hervor. Laut der Redaktion bietet gerade dies den Kunden Planungssicherheit.



Auszug über Community Life aus dem WirtschaftsWoche-Testbericht: "Mit möglichst einfachen Versicherungsbedingungen - im Normalfall darf ein Satz dort maximal 15 Wörter haben - will Community Life sich vom üblichen Versicherungskauderwelsch abheben. Dieser Auftritt ist mehr als Kosmetik, wie der Versicherungsvergleich zeigt: So zählen die von unseren Musterfällen verlangten Beiträge bei Community Life stets zu den niedrigsten im Ranking." (Quelle: WirtschaftsWoche 19/05.05.2017)



Dr. Claudia Lang, Gründerin und Geschäftsführerin von Community Life: "Unsere Arbeit ist von der Wirtschaftswoche erneut ausgezeichnet worden. Wir sind daher nicht nur enorm stolz, sondern sehen auch, dass wir den richtigen Weg gehen. Unsere Ideen und Visionen stellen immer den Verbraucher in den Mittelpunkt. Daran werden wir auch weiterhin arbeiten."



Auf www.communitylife.de können sich Verbraucher seit nunmehr zwei Jahren über Versicherungen informieren und diese direkt online abschließen. Außerdem können sie ihre Verträge jederzeit einsehen sowie verwalten. Das InsurTech-Start-up vertreibt dafür neu entwickelte Versicherungen mit leicht verständlichem Vertragswerk und fairen Bedingungen. Gesetzlich vorgeschriebener Identitätsnachweis, Bedarfsberechnung und Gesundheitsprüfung funktionieren komplett digital. So erhalten die meisten Kunden in Minuten ein verbindliches, auf sie persönlich zugeschnittenes Angebot.



Gegründet wurde Community Life von zwei Versicherungsexperten, die jeweils mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung einbringen. Rechtlich hat die GmbH den Status eines Mehrfachvermittlers nach § 34d GewO.



Über Community Life



Community Life ist ein Start-up, das sich zum Ziel gesetzt hat, Versicherung einfach zu machen. Fair, transparent und social - das ist das Prinzip, nach dem das internetbasierte Unternehmen Absicherungslösungen und Services für Kunden entwickelt. Das Portal ist seit Februar 2015 unter http://www.communitylife.de erreichbar. Der Tarif Community Life Protect wurde vom Magazin "ÖKO-TEST" im August 2015 als "absoluter Sieger" im Risikolebensversicherungs-Test ermittelt.



Die Berufsunfähigkeitsversicherung Community Life Job schnitt 2016 als Testsieger beim Deutschen Institut für Service-Qualität DISQ für den Nachrichtensender n-tv unter 43 Versicherungen am besten ab. Auch das Magazin Euro bewertete die BU-Versicherung im gleichen Jahr mit "sehr gut".



Community Life bietet Versicherungen für alle, die ihre Absicherung selbst in die Hand nehmen wollen. Herzstück ist eine Online-Community, in der Verbraucher sich einfach über Lebensversicherungen informieren und gegenseitig austauschen können. Es besteht die Möglichkeit, Versicherungslösungen direkt abzuschließen und eigenständig zu verwalten. Alle Unterlagen stehen rund um die Uhr digital zur Verfügung. Wer möchte, kann sich telefonisch, per Live-Chat oder E-Mail qualifiziert beraten lassen.



Community Life ist als Versicherungsvermittler registriert. Gründer sind Dr. Claudia Lang und Stefan Keck, die über 20 Jahre Erfahrung im Management deutscher und internationaler Lebensversicherer vorweisen. Gemeinsam mit einem Team von rund zwanzig Versicherungsexperten arbeiten sie daran, Versicherung zu verändern.



Weitere Informationen finden Sie im Community Life-Blog unter http://www.communitylife.de/blog/.



