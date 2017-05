München (ots) -



- Fünf Kino- und vier TV-Produktionen gehen in das Rennen um den Kinder-Medien Preis WEISSER ELEFANTEN am 25. Juni im Gasteig - Bewerbungsfrist für den Publikumspreis läuft noch bis 13. Mai



Nun steht fest, welche Produktionen für den mit insgesamt 11.000 EUR dotierten Kinder-Medien-Preis des Medien-Club München e.V. nominiert sind. DER WEISSE ELEFANT wird am 25. Juni 2017 zum 17. Mal im Rahmen des Filmfests München vormittags im Carl-Orff-Saal verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche. Das Preisgeld wird durch VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. Davon sind 8.000 EUR für die Jurypreise, 3.000 EUR für die Publikumspreise vorgesehen.



Die Nominierten



Kinofilme: "Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" (Akkord Film Produktion GmbH, Virgin Lands), "Die Mitte der Welt" (Neue Schönhauser Filmproduktion), "Augsburger Puppenkiste: Die Weihnachtsgeschichte" (KIKO Theater-, Film- und Fernsehproduktions GmbH), "Limbradur und die Magie der Schwerkraft" (Softmachine Immersive Productions GmbH ) und "Tschick" (Lago Film GmbH).



TV-Serien/-Filme/-Formate: "5vor12" (TV60Filmproduktion GmbH im Auftrag des BR), "Checker Tobi - Der Leben und Sterben-Check" (Megaherz im Auftrag des BR), "Club der roten Bänder" (BantryBay für Vox) und "Nackt. Das Netz vergisst nie" (Westside Filmproduktion GmbH im Auftrag von Sat.1).



Von den eingereichten Beiträgen im Bereich Games/ Apps/ Web wurden dieses Jahr keine Angebote nominiert.



Welche dieser Produktionen und Angebote mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet werden, entscheidet die Jury bestehend aus Barbara Schardt (Juryvorsitz), Cornelius Conrad (Bayerischer Rundfunk, Kinderfilm & Einzelprojekte), Petra Fink-Wuest (Burda und Fink), Christine Hartmann (Regisseurin), Sabine Kreft (SuperRTL), Astrid Küffner, Marc Mensch (Blickpunkt: Film), Gabriele Pfennigsdorf (FFF Bayern), Inga Pudenz (scenario) und Stefanie Stalf (scanlinevfx).



Die Bewerbungsfrist für den Publikumspreis, für den sich Bayerische Klassen und Schülergruppen bewerben können (siehe https://www.medien-club-muenchen.com), läuft noch bis 13.5.17.



Schirmherren des Kinder-Medien-Preises sind Medienministerin Ilse Aigner und Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle.



