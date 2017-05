Berlin (ots) - Zu den aktuellen Exportzahlen sagt BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang:



"Das starke Exportwachstum im März zeigt: Die deutsche Industrie behauptet sich in der Globalisierung weiterhin gut. Unsere Exportwirtschaft profitiert von der anziehenden Weltkonjunktur. Made in Germany bleibt gefragt an den Weltmärkten. Eine Abkehr von offenen Märkten und eine Hinwendung zum Protektionismus wären für Deutschland und ganz Europa ein Schritt in die falsche Richtung."



