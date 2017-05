Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach dem Auftritt der Giang Brothers aus Vietnam hält sie nichts mehr auf ihrem Stuhl. Michelle Hunziker steht jubelnd und klatschend auf dem Jurypult: "Choreografie, Kraft, Präzision - es war einfach spektakulär!" Die beiden Brüder aus Vietnam balancieren sich in der neuen SAT.1-Show "It's Showtime! Das Battle der Besten" gegenseitig auf dem Kopf, ohne dass ihnen die Anstrengung anzusehen ist - am Sonntag, 14. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Michael Bully Herbig: "Auf den ersten Blick scheint es sehr vertraut. Große Show, drei Jurymitglieder, aber das, was auf der Bühne stattfindet, ist halt anders als das, was man bisher gesehen hat." "'It's Showtime' ist ein Potpourri aus unglaublich vielen verschiedenen Acts mit allerhöchster Qualität, die einen auf verschiedenste Arten stauen lässt", ergänzt Sasha. "Die Show macht einfach Spaß", so Michelle Hunziker. "Sie ist einfach ein buntes Paket an Emotionen, Spaß und Überraschung."



In der ersten Show treten zwölf Künstler aus neun Nationen in den Kategorien "Artistik", "Magie", "Oldie but Goldie" und "Tanz" gegeneinander an. Sie alle wollen nicht nur die SAT.1-Zuschauer mit ihrem einmaligen Können begeistern, sondern auch die hochkarätigen Juroren. In jeder der insgesamt sechs Shows gibt es am Ende einen Sieger. Und so läuft es ab: Pro Kategorie treten drei Acts an - die besten ihrer Klasse, die Meister ihres Fachs und jeder für sich eine echte Sensation. Die Jury entscheidet, wer der Beste der Besten ist. Wer von ihnen das Studiopublikum am meisten beeindruckt hat, ist der Gesamtsieger der Show.



Moderiert wird die neue SAT.1-Show von Annemarie und Wayne Carpendale. Produzent ist RedSeven Entertainment.



"It's Showtime! Das Battle der Besten", ab Sonntag, 14. Mai 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1.



Einen ersten Eindruck der Show gibt es auf http://www.sat1.de/tv/i t-s-showtime-das-battle-der-besten/video/1-exklusiv-das-artistik-batt le-clip zu sehen.



Hashtag zur Show: ItsShowtime



Pressekontakt:



ProSieben Sat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1192, -1188 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2