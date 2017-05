DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Auftragseingänge der deutschen Stahlindustrie sind im ersten Quartal wieder leicht gesunken. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Dienstag in Düsseldorf berichtete, gingen die Bestellungen von Walzstahl in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent auf 10,3 Millionen Tonnen zurück. Mit 9,4 Millionen Tonnen lag der Auftragsbestand jedoch immer noch um 4,3 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert, so dass der Branchenverband von einer "soliden Auftragslage" sprach. Unverändert angespannt sei jedoch die Importsituation auf dem durch Überkapazitäten gekennzeichneten europäischen Stahlmarkt. Dadurch sei eine nachhaltige Erholung der Stahlkonjunktur weiter in Gefahr, hieß es./uta/DP/mis

